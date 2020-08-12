Минобороны РФ закажет истребители С-35С на 70 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/f7324992-dc77-11ea-9046-fa163e074e61_660.jpg Истребитель Су-35С Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство обороны России в 2020 года заключит дополнительный контракт на поставку истребителей Су-35С, сумма которого составит 70 млрд рублей. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Шойгу после посещения Комсомольского-на-Амуре авиастроительного завода (КнААЗ).

Собственно, мы за этим приехали — убедиться в том, что предприятие в состоянии этот контракт выполнить, — цитирует министра ТАСС.

Кроме того, он проверил выполнение гособоронзаказа на Амурском судостроительном заводе, где строятся боевые корабли для ВМФ. Шойгу отметил, что Минобороны планирует заказать предприятию шесть корветов.

Всего, по словам министра, до конца 2028 года на реализацию гособоронзаказа в Хабаровском крае будет выделено до 630 млрд рублей. Из них 33 млрд будут освоены местными предприятиями ОПК в текущем году.

Ранее NEWS.ru писал, что российский истребитель МиГ-35 раскритиковали в США. По словам экспертов, самолёт начинает выглядеть как «хромая утка», поскольку Минобороны РФ его практически не закупает, предпочитая ему Су-30СМ. Перспективы масштабных закупок этого самолёта внутри страны специалисты назвали «призрачными», поскольку в мае 2019 года началось серийное производство Су-57.