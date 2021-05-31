В США объяснили, почему Россия вселяет ужас в НАТО

https://static.news.ru/photo/c73317b8-c280-11eb-b55b-96000091f725_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Россия обладает наибольшим арсеналом тактического ядерного оружия в мире, и это «должно вселять ужас» в участников НАТО. Такое мнение высказал Марк Эпископос в статье, опубликованной американским журналом National Interest.

Он отметил широкую модернизацию вооружённых сил РФ. Москва в настоящее время имеет от трёх до шести тысяч единиц тактического ядерного оружия, считает автор. По его словам, это и боеголовки, оставшиеся от Советского Союза, и новые мощные системы вооружений, которые разработаны в последние годы.

Есть один аспект российского военного планирования, который вряд ли изменится в ближайшее время — это стремление Москвы полагаться на тактическое ядерное оружие в качестве основного сдерживающего фактора против Организации Североатлантического договора (НАТО), — подчеркнул автор публикации.

Он добавил, что большая часть тактического ядерного оружия России стоит на вооружении ВМФ, на кораблях и подлодках. Эпископос отдельно указал, что Москве запасы такого оружия нужны не для наступательных операций.

Российская военная доктрина рассматривает тактические ядерные боеголовки как защиту от НАТО — не только средство сдерживания, но и один из способов России играть по общим правилам в случае тотальной войны, которой никто не желает, — говорится в публикации.

С экономической точки зрения для России выгоднее иметь большие запасы тактического ядерного оружия, чем участвовать с НАТО в гонке других видов вооружений, уверен Эпископос.

Ранее стало известно, что Североатлантический альянс решил улучшить отношения с Россией. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг. По его словам, даже если не удастся улучшить отношения, то в НАТО должны поддерживать диалог, который ещё важнее, когда трудные отношения, отметил глава Альянса.