В США объяснили, почему Россия вселяет ужас в НАТО

Россия обладает наибольшим арсеналом тактического ядерного оружия в мире, и это «должно вселять ужас» в участников НАТО. Такое мнение высказал Марк Эпископос в статье, опубликованной американским журналом National Interest.
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Есть один аспект российского военного планирования, который вряд ли изменится в ближайшее время — это стремление Москвы полагаться на тактическое ядерное оружие в качестве основного сдерживающего фактора против Организации Североатлантического договора (НАТО), — подчеркнул автор публикации.
Он добавил, что большая часть тактического ядерного оружия России стоит на вооружении ВМФ, на кораблях и подлодках. Эпископос отдельно указал, что Москве запасы такого оружия нужны не для наступательных операций.
Российская военная доктрина рассматривает тактические ядерные боеголовки как защиту от НАТО — не только средство сдерживания, но и один из способов России играть по общим правилам в случае тотальной войны, которой никто не желает, — говорится в публикации.
С экономической точки зрения для России выгоднее иметь большие запасы тактического ядерного оружия, чем участвовать с НАТО в гонке других видов вооружений, уверен Эпископос.
Ранее стало известно, что Североатлантический альянс решил улучшить отношения с Россией. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг. По его словам, даже если не удастся улучшить отношения, то в НАТО должны поддерживать диалог, который ещё важнее, когда трудные отношения, отметил глава Альянса.