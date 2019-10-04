https://static.news.ru/photo/8da5ac45-2d13-4597-b763-1dc516740fe9_660.jpg Фото: russianplanes.net/CC 3.0/wikipedia.org

Журналисты американского издания National Interest оценили российские бомбардировщики Ту-95, Ту-22М, Ту-160 и перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА).

В материале говорится, что эти разработанные достаточно давно военные самолёты остаются эффективными благодаря модернизации авионики и применению новых комплексов вооружения.

Главными достоинствами турбированного Ту-95 автор статьи назвал большую полезную нагрузку и достаточный радиус действия.

Говоря о бомбардировщике Ту-22М, журналист отметил сбалансированные скоростные характеристики и управляемость и солидную бомбовую нагрузку.

Сверхзвуковой Ту-160 в статье назван «хищником», установившим в своё время несколько рекордов.

Кроме того, автор оценил и находящийся в разработке перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), выразив уверенность, что он станет смертоносным российским бомбардировщиком, так как является, по сути, самолётом-невидимкой следующего поколения.

Ранее News.ru писал о том, что журналисты американского издания The National Interest оценили новейший российский истребитель Су-35С, назвав его лучшим самолётом Воздушно-космических сил (ВКС) России. Кроме того, представители СМИ отметили и истребитель пятого поколения Су-57, признав его превосходство в воздухе.