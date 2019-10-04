Журналисты американского издания National Interest оценили российские бомбардировщики Ту-95, Ту-22М, Ту-160 и перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА).
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Главными достоинствами турбированного Ту-95 автор статьи назвал большую полезную нагрузку и достаточный радиус действия.
Говоря о бомбардировщике Ту-22М, журналист отметил сбалансированные скоростные характеристики и управляемость и солидную бомбовую нагрузку.
Сверхзвуковой Ту-160 в статье назван «хищником», установившим в своё время несколько рекордов.
Кроме того, автор оценил и находящийся в разработке перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), выразив уверенность, что он станет смертоносным российским бомбардировщиком, так как является, по сути, самолётом-невидимкой следующего поколения.
Ранее News.ru писал о том, что журналисты американского издания The National Interest оценили новейший российский истребитель Су-35С, назвав его лучшим самолётом Воздушно-космических сил (ВКС) России. Кроме того, представители СМИ отметили и истребитель пятого поколения Су-57, признав его превосходство в воздухе.
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