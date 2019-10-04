https://static.news.ru/photo/bee9d952-e721-11e9-8b31-fa163e074e61_660.jpg Су-35С Фото: UAC/via Globallookpress.com

Журналисты американского издания The National Interest оценили новейший российский истребитель Су-35С, назвав его лучшим самолётом Военно-космических сил (ВКС) России.

Кроме того, представители СМИ отметили и истребитель пятого поколения Су-57, признав его превосходство в воздухе.

За исключением Су-57, Су-35С является одним из самых совершенных российских военных самолётов, — говорится в статье.

В материале также отмечается, что Су-35С получил обновленную авионику, облегчённую раму, а также обладает возможностью векторной 3D-тяги и расширенным набором вооружения.

Особенно автор выделил крылатые ракеты «Калибр» и «Вымпел R-77» класса «воздух-воздух», которые стали отличным конкурентом американским AIM-120 AMRAAM.

Ранее News.ru писал о том, что журналисты американского издания The National Interest назвали Ил-76 самым мощным российским самолётом. Кроме того, автор статьи признал РФ крупнейшей военно-воздушной державой, усомнившись в том, что в будущем ситуация может как-то измениться. В частности, журналист пояснил, что благодаря ИЛ-76 российская армия является очень мобильной, так как есть оперативная возможность перебросить морскую пехоту, десант и вооружение, куда необходимо.