В США нашли угрозу американскому истребителю шестого поколения

https://static.news.ru/photo/a01344c4-2bc6-11eb-bc53-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Air Force/flickr.com

Финансирование американской программы Next-Generation Air Dominance (NGAD), которая предполагает, в частности, создание истребителя шестого поколения, может быть урезано. Одной из угроз новинке называются самолёты пятого поколения F-35 Lightning II, закупки которого ВВС США только наращивают.

Об этом американскому изданию Breaking Defense рассказал эксперт по обороне и бюджету Центра стратегических и международных исследований (США) Тодд Харрисон. Он предположил, что бюджет программы NGAD будет сокращён из-за текущей финансовой ситуации.

Но что ещё более важно, это показывает, что Военно-воздушные силы всё ещё не полностью продали конгрессу свой подход по закупкам [в рамках NGAD] и почему им нужен истребитель шестого поколения прямо сейчас, в то время как они всё ещё наращивают закупки истребителей четвёртого и пятого поколений, — подчеркнул Харрисон.

Издание отмечает, что, с другой стороны, концепция NGAD может подорвать закупки ВВС истребителей F-35 «без ощутимого улучшения возможностей в ближайшей и среднесрочной перспективе».

Ранее NEWS.ru сообщал, что стал известен предполагаемый разработчик истребителя шестого поколения для Военно-воздушных сил США. Финансовый директор Lockheed Martin Кен Поссенриеде намекнул, что аэрокосмический гигант работает над созданием нового самолёта, а значит, речь может идти о новом секретном истребителе для ВВС, сообщил журнал Popular Mechanics. Отмечается, что доходы и расходы компании говорят о том, что Lockheed Martin разрабатывает «большое и таинственное изделие».