https://static.news.ru/photo/d28d9968-bde8-11eb-85af-96000091f725_660.jpg Фото: Ronald Bradshaw/Keystone Press Agency/Global Look Press

Командование армии США сомневается в целесообразности дальнейшего использования первых моделей истребителя пятого поколения F-35A (один из трёх вариантов самолётов семейства F-35, используемый ВВС). Об этом сообщают сразу несколько американских изданий, освещающих военную тематику, в частности The Drive.

В Вооружённых силах Соединённых Штатов рассматриваются несколько сценариев, в самом радикальной первые F-35A просто отправят на металлолом. Ряд экспертов предполагают, что самолёты можно отдать союзникам. Между тем основной претензией в самих США к этим истребителям является дорогостоящее обслуживание. Первые F-35А также считаются наименее боеспособными машинами из всей линейки.

В настоящее время ранние модели F-35А используются в США в основном для обучения пилотов. Обозреватель The Drive Томас Ньюдик отмечает, что боеспособность и качество самолётов этого типа в последнее время существенно возросли, однако для этого Вашингтону пришлось пойти на «неимоверные затраты». Армейское командование склоняется к тому, чтобы тем или иным способом избавиться от этих машин, отмечает эксперт.

Ранее о недостатках F-35, поставляемых в Европу, высказался датский журналист Карстен Риисе. По его мнению, европейским странам следует начать сотрудничать с Россией и создать новый истребитель на базе Су-57.