Европу призвали заменить F-35 российским Су-57

https://static.news.ru/photo/dbdd734e-b6f9-11eb-bacf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Датчанин Карстен Риисе, обозреватель бельгийского издания Modern Diplomacy, в своём материале предложил альтернативный подход к формированию парка боевых самолётов для стран Евросоюза. По словам журналиста, американская многоцелевая машина F-35, которую активно экспортируют в государства Европы, обладает существенными недостатками. Он призвал заменить этот самолёт российским Су-57.

Обозреватель напомнил, что Евросоюз хочет реализовать проект многоцелевой боевой воздушной системы XXI века (FCAS), предполагающий создание самолёта, который заменит Eurofighter Typhoon. При этом возможности европейских авиаконструкторов не соответствуют амбициозности проекта, отметил Риисе. По его мнению, ЕС вряд ли реализует программу FCAS до 2024 года, если не найдёт себе подходящего партнёра.

У России есть всё, что необходимо ЕС: это действительно превосходная авиационная платформа Су-57; и Европейский союз имеет всё необходимое, чтобы превратить её в настоящего мирового лидера в области боевых действий. Это изменит правила игры, — написал обозреватель.

Эксперт указал, что у F-35, который вынуждены закупать и использовать страны Европы, скромный боевой арсенал и малый радиус действия. Кроме того, американский истребитель-бомбардировщик не может долго лететь на сверхзвуковой скорости. Су-57 превосходит конкурента по этим и ряду других параметров, подчеркнул автор материала.

Риисе заявил, что совместный проект Москвы и Брюсселя по созданию боевой воздушной платформы станет взаимовыгодным для обеих сторон. Евросоюз сможет сократить зависимость от США, а Россия поддержит конкурентоспособность на оружейном рынке. Проект мог бы заинтересовать и Пакистан, нуждающийся в совершенных боевых самолётах.

Я чувствую, что Москва (и, возможно, Брюссель) в таком проекте была бы готова экспортировать возможный боевой самолёт как в Пакистан, так и в Индию, — написал журналист.

Риисе добавил, что для реализации подобной амбициозной программы Евросоюзу и РФ сначала необходимо установить по-настоящему доверительные отношения.

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