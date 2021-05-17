Европу призвали заменить F-35 российским Су-57

Датчанин Карстен Риисе, обозреватель бельгийского издания Modern Diplomacy, в своём материале предложил альтернативный подход к формированию парка боевых самолётов для стран Евросоюза. По словам журналиста, американская многоцелевая машина F-35, которую активно экспортируют в государства Европы, обладает существенными недостатками. Он призвал заменить этот самолёт российским Су-57.
Обозреватель напомнил, что Евросоюз
У России есть всё, что необходимо ЕС: это действительно превосходная авиационная платформа Су-57; и Европейский союз имеет всё необходимое, чтобы превратить её в настоящего мирового лидера в области боевых действий. Это изменит правила игры, — написал обозреватель.
Эксперт указал, что у F-35, который вынуждены закупать и использовать страны Европы, скромный боевой арсенал и малый радиус действия. Кроме того, американский истребитель-бомбардировщик не может долго лететь на сверхзвуковой скорости. Су-57 превосходит конкурента по этим и ряду других параметров, подчеркнул автор материала.
Риисе заявил, что совместный проект Москвы и Брюсселя по созданию боевой воздушной платформы станет взаимовыгодным для обеих сторон. Евросоюз сможет сократить зависимость от США, а Россия поддержит конкурентоспособность на оружейном рынке. Проект мог бы заинтересовать и Пакистан, нуждающийся в совершенных боевых самолётах.
Я чувствую, что Москва (и, возможно, Брюссель) в таком проекте была бы готова экспортировать возможный боевой самолёт как в Пакистан, так и в Индию, — написал журналист.
Риисе добавил, что для реализации подобной амбициозной программы Евросоюзу и РФ сначала необходимо установить по-настоящему доверительные отношения.
Ранее в Ростехе объяснили «убийственный» внешний вид истребителя Су-57 конструктивными особенностями машины. Самолёт, показанный на параде Победы в Москве, привлёк своей «внешностью» внимание пользователей Twitter.