В США испытали гиперзвуковое оружие В ВВС США заявили об успешном испытании гиперзвукового оружия

Бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress / Фото Jaroslav Ozana/CTK/Global Look Press

ВВС США рассказали об успешном проведении испытания прототипа гиперзвукового оружия в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Запуск ракеты состоялся ещё 14 мая, сообщает ТАСС.

Гиперзвуковая ракета AGM-183A, которую разработали в рамках программы ARRW, была выпущена стратегическим бомбардировщиком ВВС США Boeing B-52H Stratofortress. Отделение блока ARRW от самолёта произошло у тихоокеанского побережья на юге штата Калифорния.

[Блок ARRW] воспламенился и горел в течение ожидаемого времени, достигнув гиперзвуковой скорости, в пять раз превышающей скорость звука, — цитирует агентство заявление ВВС США.

Ранее стало известно, что вице-премьер Юрий Борисов рассказал: в России разрабатываются гиперзвуковые ракеты нового поколения для различных носителей. Уже начаты их испытания на ракетоносцах Ту-22М3М. Новыми ракетами планируется оснащать усовершенствованные и перспективные авиакомплексы.