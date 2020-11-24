В Сети появилось видео пересечения российской границы эсминцем США

https://static.news.ru/photo/151307d6-2e6b-11eb-b766-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joshua Fulton/Global Look Press

Минобороны показало кадры, на которых американский корабль USS John McCain заходит в территориальные воды Российской Федерации. Нарушение остановил большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов».

Экипаж российского корабля предупредил по каналу связи, что протаранит John McCain, если эсминец немедленно не уйдёт в нейтральные воды. Этого оказалось достаточно, чтобы американские военные больше не пытались пересекать водную границу России.

При этом командование Седьмого флота США заявило, что John McCain проводил «операцию по обеспечению свободы судоходства в заливе Петра Великого». Вашингтон не признаёт наличие границы РФ в этом районе и не соглашается с заявлениями Москвы о том, что залив Петра Великого является исторической бухтой. СССР объявил этот залив частью своих территориальных вод в 1984 году.

Американский эсминец носит имя умершего в конце лета 2018 года сенатора от штата Аризона Джона Маккейна. Он скончался на 82-м году жизни от рака мозга. Политик являлся одним из самых ярых критиков Кремля и постоянно выступал за ужесточение антироссийских санкций.

Как писал NEWS.ru, после того как эсминец USS John McCain ВМС США на два километра вторгся в территориальные воды России в Тихом океане, бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов назвал хамством такое поведение американских военных.