Российский адмирал назвал хамством нарушение границы эсминцем ВМС США

https://static.news.ru/photo/e6775c32-2e43-11eb-83ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joshua Fulton/Global Look Press

После того как эсминец USS John McCain ВМС США на два километра вторгся в территориальные воды России в Тихом океане, бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов назвал хамством такое поведение американских военных.

Хамство Соединённых Штатов Америки на море уже стало модным. Так поступать нельзя. Надо уважать суверенитет — раз, границы — два, территориальные воды — три. Конечно, никто по ним применять оружие не будет, но нервы они щекочут, — заявил Комоедов в эфире НСН.

Защитой границы занимаются ФСБ, пограничные силы и морские части пограничных войск. Адмирал подчеркнул, что в СССР с границей всё было «чётко-ясно», а сейчас она разделена между военными округами.

А они без понятия, как защитить границу. Надо Генеральному штабу продумать, как мы защищаем границу и кто за это несёт ответственность, — рассказал адмирал.

По его словам, если бы к американскому эсминцу применили таран, то ответственность за это лежала бы на США. По международным правилам столкновения судов, в море нельзя сходиться ближе 20 кабельтовых, отметил Комоедов.

Таран — это вынужденная мера именно к нарушителю. Он и несёт ответственность, в данном случае — Соединенные Штаты Америки, — подчеркнул собеседник НСН.

Адмирал отметил, что российские военные навряд ли пошли бы на реальные действия против нарушителя, поскольку потопление или применение к нему оружия чревато, ведь каждый военный корабль обладает иммунитетом.

Как писал NEWS.ru, корабль ВМФ России «Адмирал Виноградов» пресёк нарушение российских границ эсминцем USS John McCain. По международному каналу связи российские военные предостерегли американцев от нарушения границы и заявили о готовности таранного манёвра для вытеснения нарушителя с российской территории. После этого американский эсминец покинул территориальные воды России.