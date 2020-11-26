В России прошли испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

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Министерство обороны РФ сообщило об успешно проведённом испытательном пуске гиперзвуковой ракеты «Циркон» из Белого моря в Баренцево. В ходе испытаний ракета поразила морскую цель, находящуюся на расстоянии 450 километров, скорость её полёта превысила 8 Махов.

Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» выполнил очередную стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» из акватории Белого моря по сложной мишенной позиции, находящейся в акватории Баренцева моря, — цитирует РИА Новости сообщение Минобороны РФ.

Уточняется, что во время проведения испытаний «закрытие района» обеспечивали силы Северного флота, действующие в Баренцевом море, в том числе ракетный крейсер «Маршал Устинов» и фрегат «Адмирал флота Касатонов».

Как писал NEWS.ru, российское гиперзвуковое оружие, как и аналогичные вооружения соперников США, бросают вызов американским системам раннего предупреждения, признал глава командования Воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного командования ВС США (USNORTHCOM) Глен Ванхерк. Генерал ВВС напомнил, что гиперзвуковым оружием на сегодняшний день обладает Россия, разработки ведутся в Китае.

Российская межконтинентальная баллистическая ракета «Авангард» уже находится на боевом дежурстве, сказал он. По мнению генерала, США в этой ситуации должны думать не о возмездии в ответ на удар гиперзвуковыми ракетами, а о том, как не допустить этого удара по своей территории. Командующий NORAD считает, что для нейтрализации российских гиперзвуковых ракет существующих в США технологий достаточно.