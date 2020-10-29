В Пентагоне оценили угрозу гиперзвуковых ракет России для США

https://static.news.ru/photo/f931a982-1a5b-11eb-a9d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hermeus/Global Look Press

Российское гиперзвуковое оружие, как и аналогичные вооружения соперников США, бросают вызов американским системам раннего предупреждения, признал глава командования Воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного командования ВС США (USNORTHCOM) Глен Ванхерк.

Генерал ВВС напомнил, что гиперзвуковым оружием на сегодняшний день обладает Россия, разработки ведутся в Китае. Российская межконтинентальная баллистическая ракета «Авангард» уже находится на боевом дежурстве, сказал он.

Гиперзвуковое оружие противников с потенциалом независимого маневрирования бросает вызов прежним версиям систем раннего предупреждения Министерства обороны США, — приводит слова Ванхерка РИА Новости.

По мнению генерала, США в этой ситуации должны думать не о возмездии в ответ на удар гиперзвуковыми ракетами, а о том, как не допустить этого удара по своей территории. Командующий NORAD считает, что для нейтрализации российских гиперзвуковых ракет существующих в США технологий достаточно.

Американские системы обнаружения в будущем пополнятся загоризонтными радарами и сенсорами, разработка которых ведётся в настоящий момент. Эти системы, по его словам, будут работать с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения.

Как сообщал NEWS.ru ранее, советник американского президента по нацбезопасности Роберт О`Брайен заявил, что Соединённые Штаты при необходимости разместят гиперзвуковые ракеты, ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе для сдерживания России.

Перед этим президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооружённые силы уже располагают гиперзвуковыми ракетами, которые якобы «теперь» появились на вооружении.