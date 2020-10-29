В Пентагоне оценили угрозу гиперзвуковых ракет России для США

Российское гиперзвуковое оружие, как и аналогичные вооружения соперников США, бросают вызов американским системам раннего предупреждения, признал глава командования Воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного командования ВС США (USNORTHCOM) Глен Ванхерк.
Генерал ВВС напомнил, что гиперзвуковым оружием на сегодняшний день обладает Россия, разработки ведутся в Китае. Российская межконтинентальная баллистическая ракета «Авангард» уже находится на боевом дежурстве, сказал он.
Гиперзвуковое оружие противников с потенциалом независимого маневрирования бросает вызов прежним версиям систем раннего предупреждения Министерства обороны США, — приводит слова Ванхерка РИА Новости.
По мнению генерала, США в этой ситуации должны думать не о возмездии в ответ на удар гиперзвуковыми ракетами, а о том, как не допустить этого удара по своей территории. Командующий NORAD считает, что для нейтрализации российских гиперзвуковых ракет существующих в США технологий достаточно.
Американские системы обнаружения в будущем пополнятся загоризонтными радарами и сенсорами, разработка которых ведётся в настоящий момент. Эти системы, по его словам, будут работать с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения.
Как сообщал NEWS.ru ранее, советник американского президента по нацбезопасности Роберт О`Брайен заявил, что Соединённые Штаты при необходимости разместят гиперзвуковые ракеты, ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе для сдерживания России.