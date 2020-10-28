США хотят разместить в Европе гиперзвуковые ракеты для сдерживания России

https://static.news.ru/photo/9690f65e-1937-11eb-9f25-fa163e074e61_660.jpg Фото: lockheedmartin.com

Соединённые Штаты разместят при необходимости гиперзвуковые ракеты, ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе для сдерживания России. Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Роберт О`Брайен.

Мы вышли из договора о РСМД, мы разрабатываем гиперзвуковое оружие, системы доставки баллистических ракет. Мы разместим такое же вооружение при необходимости в Европе для сдерживания России, — заявил он, выступая в Гудзоновском институте.

Договр РСМД был подписан в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Под его действие подпадали ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности наземного базирования.

В последние годы Соединённые Штаты и РФ неоднократно обвиняли друг друга в неисполнении соглашения. В конечном итоге президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ДРСМД. Вслед за этим закон о приостановлении действия договора подписал глава России Владимир Путин. 2 августа 2019 года по инициативе США соглашение расторгли.

26 октября 2020 года президент Владимир Путин заявил о готовности не размещать в европейской части России страны ракеты 9М729 для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». По мнению представителей США, этот вид вооружения нарушает ДРСМД.

Кроме того, Путин подтвердил, что РФ привержена мораторию на развёртывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования до тех пор, пока в том или ином регионе не появятся ракеты «американского производства».

На это в Германии заявили, что с недоверием относятся к призывам российской стороны, писал NEWS.ru.