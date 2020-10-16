Трамп заявил, что армия США уже получила гиперзвуковые ракеты

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооружённые силы уже располагают гиперзвуковыми ракетами, которые якобы «теперь» появились на вооружении.
Пи этом глава Белого дома словно бы не заметил сообщений Пентагона о том, что в США пока только начинаются испытания прототипов гиперзвуковых ракет,
У нас теперь есть гиперзвуковые ракеты, -заявил Трамп в ходе выступления во Флориде.
Как сообщал NEWS.ru, Трамп позволили себе подобные заявления даже несмотря на заявление министра обороны США Марка Эспера 16 октября. Он сказал, в частности, что поставки гиперзвукового вооружения сухопутным войскам ВС США начнутся в 2023 году, а испытания этого типа вооружений ещё не окончены.
15 октября также стали известные некоторые характеристики гиперзвуковой ракеты США AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), которая проходит испытания. Так, сообщалось, что она сможет развивать скорость в 6,5–8 Махов.
Для сравнения — российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал» способен развивать скорость 10-12 Махов или до 14688 км/ч.