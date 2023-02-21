В России началось производство новой снайперской винтовки «Калашников»: в РФ началось серийное производство новой снайперской винтовки Чукавина

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В России началось серийное производство снайперской винтовки Чукавина (СВЧ). Об этом ТАСС рассказал на выставке IDEX 2023 президент концерна «Калашников» Алан Лушников. По его словам, конвейр был запущен после того, как винтовка прошла государственные испытания.

Винтовка Чукавина успешно выдержала государственные испытания. Ведется изготовление СВЧ в интересах заказчика. Конструкторской документации изделия присвоена литера «О1» для ведения серийного производства, — сообщил Лушников.

Снайперская винтовка Чукавина представляет собой полуавтоматическое оружие, разработанное под два типа патронов — 7,62×54 мм и 7,62×51 мм (.308 Win). При этом в калибре 7,62×54 мм она также совместима с магазинами от снайперской виновки Драгунова (СВД), которую призвана заменить.

Оружие оснащается складной регулируемой сошкой, резервными механическими прицельными приспособлениями, свободно взвешенным цевьем и унифицированными посадочными местами типа M-LOK. Также имеется возможность регулировки усилия спуска.

Винтовка впервые была представлена в 2017 году. Оружие предназначено для поражения живой силы противника на малых и средних дистанциях в условиях общевойскового боя. Малые габариты позволяют снайперу обойтись без дополнительного оружия, что повышает мобильность. В случае необходимости можно использовать СВЧ и в ближнем бою.

Винтовка разрабатывалась с учетом пожеланий снайперов специальных подразделений ВС РФ, ФСБ РФ и других силовых структур РФ.

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