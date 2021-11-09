Минобороны: в России создадут новую зенитную ракетную систему С-550

В России создаётся новая зенитная ракетная система С-550. Об этом говорится на сайте Минобороны РФ. Глава ведомства Сергей Шойгу в начале селекторного совещания с руководством вооружённых сил напомнил о серии военных совещаний с президентом РФ Владимиром Путиным и отметил создание ЗРС С-550. Однако какой-либо дополнительной информации о комплексе на сайте ведомства нет.

В сообщении ведомства указывается , что на совещаниях в Сочи, которые прошли 1--3 ноября, президент России Владимир Путин «особый акцент сделал на важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО» и поставках в вооружённые силы систем С-350, С-500, С-550.

Название С-550 носил проект системы противоракетной обороны, который разрабатывали в советском ЦКБ «Алмаз» в 1981 году. Испытания планировали начать в 1990 году в варианте стационарного комплекса, чтобы не выходить за рамки Договора по ПРО с США, который запрещал разрабатывать и внедрять мобильные системы противоракетной обороны. Тем не менее за два года до испытаний работы по созданию комплекса прекратили.

Ранее сообщалось, что новейшая зенитная ракетная система С-500 «Прометей» (концерн «Алмаз-Антей») начала поступать на вооружение российских войск после успешного завершения госиспытаний. Об этом заявил курирующий оборонно-промышленный комплекс вице-премьер России Юрий Борисов.

«Прометей», по его словам, не имеет аналогов в мире. Он может поражать любую воздушную цель, будь то авиация, тактическое или стратегическое ракетное вооружение противника. Отмечается, что «Прометей» в состоянии сбивать любой тип перспективного ракетного или авиационного вооружения, который находится в разработке у западных партнёров.