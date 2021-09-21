В концерне «Калашников» рассказали о создании умного автомата

Главный конструктор АО «Концерн «Калашников» Сергей Уржумцев заявил, что в России начали создавать стрелковый комплекс с использованием нейросетей. Солдату нужно будет лишь принять решение о поражении цели, и автомат сам её идентифицирует, прицелится и выстрелит, отметил он в беседе с РИА Новости.

Отдельные элементы системы у нас уже созданы. Мы впервые продемонстрировали их, в том числе министру обороны Российской Федерации, в рамках закрытого показа на международном военно-техническом форуме «Армия-2021», который недавно прошёл в Кубинке, — пояснил Уржумцев.

Он добавил, что речь идёт об отдельных комплексах системы поражения с элементами искусственного интеллекта. В концерне могут довести разработку до уровня серийных образцов, если Минобороны согласится открыть научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу над автоматом.

Современные технологии позволяют обеспечивать производство выстрела в момент времени, при котором поражение цели, расположенной на той или иной дальности при тех или иных метеорологических и прочих условиях, будет гарантировано, — подчеркнул генконструктор.

По его словам, человек физиологически не может обнаружить цель ночью или при плохих погодных условиях, однако это будет способен сделать автомат, созданный с использованием технологий искусственного интеллекта, обучаемых нейросетей.

Ранее стало известно, что Росгвардия примет на вооружение новый модульный пистолет Лебедева. На сегодняшний день пистолет Лебедева МПЛ существует в двух модификациях — базовой и для специальных подразделений с расширенной комплектацией. В оружейном концерне «Калашников» отметили, что готовы поставлять оружие в Росгвардию в тех объёмах, в каких ведомству это нужно.