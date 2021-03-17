В Госдуме пообещали зеркально ответить на оружейное эмбарго США

https://static.news.ru/photo/cde855e2-8733-11eb-891e-96000091f725_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Россия может применить зеркальные меры в ответ на новые ограничения США, связанные с экспортом товаров и услуг в сфере национальной безопасности. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Не исключаю, что это будет соответствующая двухсторонняя санкционная политика, потому что мы, безусловно, зеркально будем отвечать, и введение санкций со стороны США в том числе ударит по ним. Потому что некоторые моменты у нас всё равно в этом плане взаимосвязаны, — заявил «Интерфаксу» Швыткин.

По его словам, российский оборонно-промышленный комплекс самодостаточен и независим, хотя введённые санкции и способны нанести ему небольшой ущерб. При этом депутат считает, что гораздо больший вред ограничения нанесут «взаимоотношению двух государств — России и США».

Мы предвидели возможное развитие события, и сегодня ОПК в состоянии поддерживать оборонный потенциал нашей страны и создавать оружие, которое будет востребовано на рынке в рамках военно-технического сотрудничества с другими государствами, — добавил Швыткин.

Как писал NEWS.ru, Министерство торговли США расширит экспортные ограничения в отношении РФ из-за инцидента с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Россия будет внесена в список стран, с которыми полностью запрещён экспорт оружия и оборонных услуг.

С 18 марта при рассмотрении заявок на экспортные лицензии для предметов, находящихся под контролем из соображений национальной безопасности, будет действовать «презумпция отказа». Кроме того, приостанавливается действие всех лицензий на обслуживание и замену деталей и оборудования, ранее поставленного в Россию, ограничивается передача технологий и программного обеспечения. Исключение до 1 сентября будет сделано только для товаров и услуг, поставляемых в рамках сотрудничества по освоению космоса, а также необходимых для обеспечения безопасности полётов пассажирской авиации.