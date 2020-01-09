В четверг, 9 января, у берегов Крымского полуострова прошли совместные учения Черноморского и Северного флотов. С ракетного крейсера «Маршал Устинов» за манёврами наблюдали президент России Владимир Путин и министр обороны страны Сергей Шойгу. Они проследили за пуском гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал». Всего в учениях были задействованы более 30 кораблей, подлодка и более 40 летательных аппаратов ВКС России, в том числе истребители Су-30СМ, бомбардировщики Су-24М и бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95. Глава государства отметил хорошие результаты манёвров и поблагодарил личный состав ВМФ, Минобороны и Генштаба. Яркие кадры прошедших морских манёвров — в фотогалерее NEWS.ru.