«Убийцу» российских C-400 впервые испытали в США

https://static.news.ru/photo/34c41596-a6b9-11ea-bfa9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mcs3 Zachary Wheeler/U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ракета AGM-88G Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range (AARGM-ER), которая создаётся для уничтожения систем противоракетной обороны противника, испытана на военно-морском полигоне Патаксент-Ривер в Мэриленде.

Тесты в начале июня провели военно-морские силы (ВМС) США. Их целью была проверка совместимости работы систем истребителя F/A-18E Super Hornet и ракеты. Она не запускалась. Прототип будущей «убийцы» российских комплексов C-400 не был оснащён системой наведения и боеголовкой, сообщает издание The Drive.

В ВМС США данные тесты назвали значительным шагом на этапе проектирования и разработки AARGM-ER.

Ранее NEWS.ru сообщал, что армия РФ располагает зенитно-ракетными комплексами, которые способны уничтожать цели, движущиеся со скоростью более 2300 км/ч. Об этом рассказал директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Оружие представляет собой угрозу для боевой авиации США.