Танку «Армата» поменяют облик для экспорта

https://static.news.ru/photo/98746e9e-a6d5-11ea-a730-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экспортный облик танка «Армата» будет отличаться от боевой машины, которую станут использовать российские военные. В России уже работают над подготовкой изделия к продажам за границу.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Собеседник агентства подчеркнул, что специалисты сейчас определяют, что может пойти за рубеж, а какие элементы останутся только на танках для нужд российских военных.

По мнению собеседника агентства, экспорт «Арматы» начнётся после выполнения обязательств перед Минобороны РФ. Однако другой источник утверждает, что танк уже получил экспортный паспорт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что танк Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» не поступает в войска из-за проблем с силовой установкой, трансмиссией и прицельным комплексом. Это настоящие проблемы в задержке поставок, а не названная необходимость подготовки производственных мощностей, сообщается в статье американского издания The Diplomat.