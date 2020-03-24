https://static.news.ru/photo/70192466-6e46-11ea-9c76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский основной боевой танк Т-95, разработка которого началась перед распадом СССР, мог стать «кошмаром» для НАТО. Боевая машина, серийное производство которой так и не началось, превосходила бы любой аналог, в том числе большинство западных танков, поскольку должна была быть оснащена 152-миллиметровой пушкой.

Высокомобильный, хорошо бронированный, с огневой мощью — отличной огневой мощью, — описывает танк американский журнал The National Interest.

Автор материала отмечает, что благодаря уникальной пушке Т-95 имел бы большую дальнобойность, и при этом потенциально мог бы использовать обычные артиллерийские снаряды.

Хотя танк так и остался в проекте, некоторые особенности его конструкции, включая мощный двигатель и башню с большими углами возвышения, были использованы при создании танка Т-14 «Армата», отмечает The National Interest.

Если бы Т-95 поступил в серийное производство, он был бы грозным противником, — уверены в журнале.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский истребитель Су-35 четвёртого поколения является более успешным, чем истребитель пятого поколения Су-57. Американское издание The National Interest отмечает, что Су-35 являлся переходным вариантом до момента запуска в серийное производство Су-57. Однако боевая машина показала свою высокую эффективность во время военной операции в Сирии. Журналисты подчёркивают, что Су-35 буквально «уничтожил» своего более дорого преемника.