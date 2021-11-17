Стало известно, за какое время военные РФ могут уничтожить украинские силы

В случае нападения Украины на Крым и другие российские территории Черноморский флот России полностью нейтрализует все военные корабли и береговую инфраструктуру противника в срок от 50 минут до 10 часов. Таковы «военные нормативы современных армий», сообщил Telegram-каналу «Главмедиа» высокопоставленный источник, капитан первого ранга в отставке.

Для решения подобной задачи в Крыму развернут «пузырь запрета доступа», а также на полуострове и у Новороссийска имеются все морские, авиационные, артиллерийские и ракетные, а также иные средства, включая ВКС, ВДВ, танковые, специальные и подразделения морской пехоты — которым могут противостоять высоко мотивированные, но всё-таки хуже обеспеченные технически, вооружениями и менее обученные войска, в том числе «москитный флот», — отметил собеседник.

При этом офицер назвал «минимальной» вероятность боестолкновений России с ядерной державой, например, с США и со странами Североатлантического альянса в случае нападения Украины. Он напомнил про атаку грузинских военных в 2008 году, где находились «в том числе военные и технические специалисты, инструкторы НАТО».

Собеседник добавил, что «не представляет ситуации, когда Россия сама бы атаковала первой, а не действовала реактивно».

Ранее сообщалось, что американские власти совместно с европейскими союзниками обсуждают возможные меры против России, если она предпримет военные действия против Украины. В частности, это введение санкций против Москвы и оказание помощи Киеву в плане обеспечения безопасности.