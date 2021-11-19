Стало известно, что целью С-550 будут американские беспилотники X-37

Разрабатываемая в России мобильная система ПРО С-550 сможет сбивать американские космические беспилотные аппараты X-37. Данные беспилотники могут нести ядерные заряды, являясь ударными системами, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

Мобильная система стратегической противоракетной обороны С-550 будет специализироваться на уничтожении баллистических и орбитальных космических целей, в первую очередь — на поражении ядерных боевых блоков межконтинентальных ракет. В числе типовых целей для будущей системы можно назвать американские космические беспилотники X-37, — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что кроме X-37 мишенью для С-550 могут стать также планирующие гиперзвуковые блоки, которые сейчас создаются в некоторых странах.

Ещё один источник агентства уточнил, что «для перехвата подобных целей в состав С-550 будет входить многофункциональная РЛС большой дальности действия». Хотя правильнее будет сказать, «сверхбольшой дальности».

Источники агентства назвали С-550 модификацией системы С-500. Однако по сравнению с «Прометеем» новая система ПРО имеет специализацию — перехват баллистических и орбитальных целей на многократно больших дальностях и высотах.

Ранее стало известно, что первая в мире мобильная специализированная система противоракетной и противокосмической обороны, с помощью которой можно уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты, — это российская зенитная ракетная система С-550, разрабатываемая на базе С-500 «Прометей». Разработка новой системы находится на продвинутом этапе.