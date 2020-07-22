США призвали РФ прекратить разработки ракет «Судного дня»

https://static.news.ru/photo/ee0b1eea-cb72-11ea-9a24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вашингтон призвал Москву прекратить разработки и внедрение новейших видов ракет с ядерным двигателем. Об этом сообщил спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Он считает, что такое оружие вообще не должно существовать.

Зачем вообще иметь крылатую ракету с ядерным двигателем? Это не что иное, как летающий Чернобыль. Только представьте, какой радиоактивный выброс будет она создавать во время полёта. Нет никакой логики, которая бы оправдывала существование этих систем Судного дня, — цитирует РИА Новости Биллингсли.

Он подчеркнул, что уже напрямую говорил российскими партнёрам, что нужно прекратить эти «дестабилизирующие разработки». Заявления эти он сделал на слушаниях в комитете сената США по иностранным делам, где его кандидатура рассматривалась на должность заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности.

Как писал NEWS.ru, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день гиперзвуковое оружие есть только у России. Так, Кремль уже принял на вооружение комплекс авиационного базирования «Кинжал» и морскую гиперзвуковую ракету «Циркон». Однако Путин не исключил, что в будущем оружие такого типа появится и у других государств. Когда это произойдёт, у нашей страны уже будут средства для борьбы с ним, заверил глава государства. При этом, по его мнению, разработка способна «приятно удивить» военных с Запада.