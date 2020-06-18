США передали Украине оружие на $60 млн

https://static.news.ru/photo/0e1148d8-b177-11ea-88c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Американские власти 16 июня поставили вооружённым силам Украины военный груз на $60 млн. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

США передали ВСУ груз, стоящий в том числе из раций, боеприпасов, боезарядов к ракетным комплексам. По словам дипломата, при осуществлении предыдущей поставки американского военного груза в мае 2020 года не скрывалось, что он будет направлен на восток Украины для военных операций, передаёт РИА Новости.

Лукашевич отметил, что спецмониторинговая миссия ОБСЕ продолжает замечать десятки украинских бронемашин, танки и вооружения на железнодорожных станциях вблизи линии соприкосновения в Донецкой области, которые ВСУ размещают в жилых кварталах.

В этих условиях США, Канада, Великобритания и ряд стран Евросоюза продолжают тренировать, снабжать вооружением и фактически подстрекать украинскую армию к дальнейшему насилию против донбассцев, — подчеркнул постпред.

Он добавил, что на днях Минобороны Канады заявило о доставке на Украину 90 военных инструкторов, которые в июне должны приехать во Львовскую область для занятий с украинскими военнослужащими.

Ранее в Белом доме заявили об увеличении военной помощи Грузии и Украине. Делается это для того, чтобы якобы обезопасить эти страны от агрессии со стороны России. А до этого канадская фирма PGW Defence Technologies согласовала поставки снайперских винтовок на Украину. Стоимость контракта составит $770 млн.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается силовыми методами установить контроль над территориями.

В 2015 году в результате переговоров Владимира Путина с президентом Франции Франсуа Олландом, канцлером Германии Ангелой Меркель и Петром Порошенко были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

18 февраля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что страна приближается к прекращению войны в Донбассе. Кроме того, он подчеркнул, что ситуация в регионе сейчас полностью контролируется армией Украины, писал NEWS.ru.