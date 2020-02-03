Исполняющий обязанности министра Военно-морских сил (ВМС) США Томас Модли заявил, что разработка в России и Китае гиперзвукового оружия не должна оставаться без ответа со стороны США.
В его письме в Белый дом говорится, что гиперзвуковое оружие может «дестабилизировать обстановку в области глобальной безопасности»,
Издание отмечает, что гиперзвуковое оружие может поменять способ ведения боевых действий.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Томас Модли признал: американцы отстают от РФ в плане гиперзвукового оружия. Он объявил о ситуации в записке личному составу. По словам офицера, американским ВМС нужно объединить усилия и мобилизовать все ресурсы, чтобы не уступать возможностям российских ракет.
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