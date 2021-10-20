Спецназ показал новую тактику стрельбы на учениях в Новосибирской области

На учениях в Новосибирской области военнослужащие спецназа Центрального военного округа (ЦВО) применили так называемую «тигровую карусель». Эта тактика предполагает поочередную стрельбу из пулемётов «Корд» с периодической перезарядкой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

Сценарий учений на полигоне Шилово предполагал атаку российского подразделения превосходящими силами с использованием легко бронированной техники. В учениях приняли участие более 500 военнослужащих, были задействованы около 30 единиц военной и специальной техники.

Когда условный противник приблизился к позициям на расстояние выстрела, экипажи бронеавтомобилей «Тигр» уничтожили противника благодаря «тигровой карусели». Эта тактика предполагает поочередную стрельбу из пулемётов «Корд». Для перезарядки первый автомобиль уходил с линии огня, а второй продолжал поражать цели. Огонь по противнику таким образом был непрерывным.

Ранее на полигоне в России провели испытания пяти ударных роботов «Маркер». Роботы решали задачи по распределению целей в группе, выхода на оптимальные огневые позиции, самостоятельно реагировали на оперативное изменение боевой обстановки и сами вели разведку.

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