16+

Рубрики

Медиа

Архив

Оружие

Спецназ показал новую тактику стрельбы на учениях в Новосибирской области

15:06, 21 октября 2021
Спецназ показал новую тактику стрельбы на учениях в Новосибирской области Пулемёт «Корд» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

На учениях в Новосибирской области военнослужащие спецназа Центрального военного округа (ЦВО) применили так называемую «тигровую карусель». Эта тактика предполагает поочередную стрельбу из пулемётов «Корд» с периодической перезарядкой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

Сценарий учений на полигоне Шилово предполагал атаку российского подразделения превосходящими силами с использованием легко бронированной техники. В учениях приняли участие более 500 военнослужащих, были задействованы около 30 единиц военной и специальной техники.

Когда условный противник приблизился к позициям на расстояние выстрела, экипажи бронеавтомобилей «Тигр» уничтожили противника благодаря «тигровой карусели». Эта тактика предполагает поочередную стрельбу из пулемётов «Корд». Для перезарядки первый автомобиль уходил с линии огня, а второй продолжал поражать цели. Огонь по противнику таким образом был непрерывным.

Ранее на полигоне в России провели испытания пяти ударных роботов «Маркер». Роботы решали задачи по распределению целей в группе, выхода на оптимальные огневые позиции, самостоятельно реагировали на оперативное изменение боевой обстановки и сами вели разведку.

.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео