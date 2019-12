В Twitter появилось видео, на котором танк правительственных войск атаковали боевики. Снаряд попал по центру корпуса, из-за чего произошёл взрыв. Однако танк почти не получил внешних повреждений.

В подписи к видео говорится, что по танку могли стрелять из ПТРК TOW. Кроме того, там отмечается, что один из солдат, находящийся внутри танка, получил контузию и был эвакуирован.