СМИ Индии объяснили преимущества российской самоходки «Спрут-СД»

https://static.news.ru/photo/64cbfc7c-1d0b-11eb-9f26-fa163e074e61_660.jpg Самоходка «Спрут-СД» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиадесантная самоходная противотанковая пушка 2С25 «Спрут-СД» российского произодства может стать лучшим вариантом лёгкого танка для Вооружённых сил Индии, считают местные журналисты.

Заявления сделаны на фоне напряжённости на индийско-китайской границе в Ладакхе. Территориальный спор между державами пока не собирается утихать. КНР перебрасывает лёгкие танки VT-4, и Нью-Дели нуждается в достойном ответе на данную угрозу. Ситуация в пограничном районе обострилась после столкновений с участием порядка 250 солдат в начале мая 2020 года, в которых более 100 человек получили ранения. В ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван на союзной территории Ладакх вновь произошли конфликты между военными, не менее 20 военнослужащих Индии погибли, 76 получили ранения. Индийская сторона утверждает, что были убиты и ранены около 45 китайских солдат.

Индийские власти одобрили дополнительное финансирование военно-промышленного комплекса, кроме того, руководство страны не остановится на разработке собственной бронетехники и продолжит поиск решений у зарубежных поставщиков оружия, пишет «ПолитЭксперт».

По мнению аналитиков, 2С25 является промежуточным звеном между танком-амфибией и противотанковой установкой, она может преодолевать водные преграды, что характерно для большинства боевых машин пехоты (БМП), что является одним из главных преимуществ самоходки.

Кроме того, действуя вместе с основными бронетанковыми силами, 2С25 способна и участвовать в нападении, и обороняться. Также «Спрут-СД» оснащён автопогрузчиком, что позволяет поддерживать высокий темп стрельбы — от шести до восьми выстрелов в минуту.

Положительно на характеристики самоходной пушки влияет гидропневматическая подвеска — она не только позволяет «Спруту» лучше перемещаться по бездорожью, но и частично компенсирует отдачу при стрельбе. При этом орудие обладает сравнительно небольшой массой, что способствует его транспортировке по воздуху, а также отвечает требованиям к мобильности при передвижениях по воде.

Ранее NEWS.ru писал, что американские сенаторы от Демократической партии разрабатывают законопроект, направленный против российской зенитной ракетной системы С-400. Он предусматривает запрет на продажу нового истребителя F-35 странам, закупившим С-400 и другое оружие, которое может представлять опасность для этого самолёта.