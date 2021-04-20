Шойгу объяснил наращивание боевых возможностей в ЮВО действиями НАТО

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал о ходе разработки гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Её испытания планируется завершить в 2021 году, отметил министр.

В текущем году планируется завершить испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Этим комплексом предполагается оснастить атомные подводные лодки и надводные корабли дальней морской зоны, — цитирует руководителя ведомства РИА Новости. Шойгу...