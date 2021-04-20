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Оружие

Шойгу объяснил наращивание боевых возможностей в ЮВО действиями НАТО

17:43, 20 апреля 2021

Боевые возможности войск Южного военного округа (ЮВО) РФ наращиваются из-за попытки НАТО противодействовать стабилизации ситуации в ряде государств Южного Кавказа и на Ближнем Востоке, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Нестабильное положение дел наблюдается в ряде стран Ближневосточного региона и Закавказья. Попытки альянса противодействовать его нормализации вынуждают нас принимать симметричные меры стратегического сдерживания и наращивать боевые возможности войск Южного военного округа, — заявил руководитель ведомства в эфире телеканала «Россия 24».

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