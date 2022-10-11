Ростех увеличил темпы производства боевой экипировки «Ратник»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Госкорпорация «Ростех» сообщила о наращивании темпов производства боевой экипировки «Ратник» по просьбе Минобороны РФ, передает ТАСС. Отмечается, что госконтракт за этот год был выполнен досрочно. Представители компании добавили, что Ростех уже приступил к выполнению гособоронзаказа на 2023 год.

В соответствии с просьбой Минобороны России мы существенно нарастили темпы изготовления экипировки «Ратник» и завершили контракт текущего года досрочно, — сообщила пресс-служба госкорпорации.

Над производством «Ратника» работают более 30 компаний, которые производят различные элементы: бронешлемы, бронежилеты, средства жизнеобеспечения. Боевая экипировка разработана таким образом, чтобы иметь возможность адаптировать комплект под физические особенности военнослужащего и выполняемые боевые задачи.

Ранее стало известно, что создатели экипировки нового поколения «Легионер» для солдата будущего завершат работу до конца 2023 года. При этом они в три раза сократят сроки, первоначально планировалось потратить на научно-исследовательские работы два-три года.

«Легионер» должен заменить комплекты «Ратник» и «Сотник». «Ратник», разработчиком которого был ЦНИИТочмаш, относится ко второму поколению экипировки. В российскую армию к концу 2020 года поступило более 300 тысяч таких комплектов.