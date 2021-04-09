«Ростех» работает над созданием перспективного корректируемого снаряда

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Госкорпорация «Ростех» приступила к созданию перспективного 152-миллиметрового корректируемого снаряда, рассказал исполнительный директор АО «НПК «Техмаш» Александр Кочкин.

По его словам, разработкой занимаются специалисты НИМИ имени В.В. Бахирева.

В настоящее время НИМИ имени Бахирева в инициативном порядке за счёт собственных средств ведётся научно-исследовательская работа, в ходе которой будет выбран технический облик корректируемого артиллерийского снаряда калибра 152 мм, — уточнил он.

Кочкин добавил, что также планируется оценить возможность использования этих технических решений в артиллерийских снарядах и минах других калибров, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее в России успешно завершился первый этап испытаний демонстратора пульсирующего детонационного двигателя, который в перспективе может быть использован для гиперзвуковых летательных аппаратов и орбитальных самолётов.