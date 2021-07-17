Ростех показал первую «цель» нового российского истребителя

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Новый российский истребитель, который покажет Ростех на авиасалоне МАКС-2021, будет конкурировать с иностранным боевым кораблём, похожим на британский эсминец Defender.

На официальной странице госкорпорации в Facebook было опубликовано изображение части фюзеляжа истребителя. В зеркальных панелях самолёта отражается военный корабль, напоминающий британские эсминцы Defender.

See you (увидимся. — NEWS.ru), — говорится в подписи к изображению.

В военно-промышленном комплексе рассказали журналистам, что на изображении, вероятно, присутствует оптико-электронная система, которая встраивается в самолёт. Она необходима для наведения средств поражения на наземные и морские цели.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что на авиасалоне МАКС-2021 будет представлен российский лёгких истребитель пятого поколения, которые сможет конкурировать с американским F-35. Эта боевая машина будет востребована у целого ряда государства, отметил специалист.