Россия заключила экспортные договоры на автомат, созданный под патрон НАТО

Россия заключила первые экспортные договоры на новый автомат Калашникова АК-19, созданный под патрон НАТО, сообщила в интервью РИА Новости пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Валерия Решетникова. В концерне «Калашников» полагают, что новый автомат может быть востребован в армиях тех стран, где используется оружие с калибром патрона 5,56 х 45 миллиметров.

К этому изделию проявлен большой интерес. Кроме того, в 2021 году уже заключены первые контракты на экспортные поставки АК-19, — рассказала Решетникова.

АК-19 впервые представили за рубежом на выставке IDEX-2021, которая прошла в феврале в Абу-Даби. Его создали на основе АК-12, но под патрон НАТО 5,56 х 45 миллиметров. АК-19 оснащён телескопическим прикладом оригинальной конструкции, новым диоптрическим прицелом и быстросъёмным прибором бесшумной и беспламенной стрельбы.

Ранее сообщалось, что завод по производству автоматов Калашникова АК-103 и патронов к ним может быть запущен в Венесуэле в 2022 году. В настоящее время активными темпами ведутся работы по завершению строительства предприятия, несмотря на санкционную политику США и санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Венесуэле.