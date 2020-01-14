https://static.news.ru/photo/30ce2730-36af-11ea-a502-fa163e074e61_660.jpg Динеш Гунавардена и Сергей Лавров Фото: МИД России/flickr.com

Россия готова продолжать поставки вооружения Шри-Ланке. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Шри-Ланки Динешем Гунаварденой.

По его словам, оба «выразили удовлетворение» темпами развития сотрудничества в сфере безопасности.

Россия поставляла и готова продолжать поставлять вооружение, которое требуется армии Шри-Ланки для обеспечения своей обороноспособности, поддержания безопасности, — цитирует Лаврова ТАСС.

Соглашение о предоставлении республике госкредита для закупок российской военной техники было подписано в 2010 году. Россия выделила Шри-Ланке $300 млн на 10 лет. В этом году действие договора заканчивается, и стороны обсуждают аспекты продолжения сотрудничества.

Ранее NEWS.ru писал, что военные Шри-Ланки примут участие в учениях с российскими сухопутными войсками. В общей сложности в 2020 году запланировано больше десятка совместных манёвров с представителями разных стран.