Российский Су-27 перехватил над Чёрным морем американские самолёты

https://static.news.ru/photo/4bf86f94-d28a-11ea-bd5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский истребитель Су-27 перехватил приближающиеся к границе РФ американские самолёты-разведчики в Чёрном море. Об этом сообщили в Минобороны страны.

Экипаж приблизился к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и самолёт базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon.

Нарушения государственной границы РФ американскими самолётами не допущено, — рассказали РИА Новости в военном ведомстве.

Ранее российские истребители были подняты на перехват самолёта-разведчика ВВС Норвегии Р-3С Orion над Баренцевым морем, а над Чёрным морем — разведывательных самолётов Р-8А Poseidon ВМС США, RС-135 ВВС США, беспилотного летательного аппарата MQ-9А Ripper ВВС США. Отмечается, что иностранные самолёты-разведчики не нарушили государственную границу России, а полёты выполнялись в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

До этого истребители Су-35С и МиГ-31БМ Восточного военного округа вылетали для сопровождения американского самолёта-разведчика над Японским морем. По данным Минобороны РФ, российские средства контроля воздушного пространства обнаружили цель над нейтральными водами Японского моря, направляющуюся к границе РФ. Истребители из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа после сближения с целью идентифицировали её как самолёт-разведчик ВВС США RC-135, писал NEWS.ru.