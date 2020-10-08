Российский посол высказался о пуске ракеты «Циркон»

https://static.news.ru/photo/6af3e9b8-08e6-11eb-ae0e-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Антонов Фото: Russian Embassy in the USA/Global Look Press

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» является изумительным успехом Вооружённых сил РФ. По его словам, данный выстрел не был попыткой поиграть мускулами перед Западом.

Я хотел бы подчеркнуть, что Россия тем самым не пытается показывать свои мускулы или бряцать оружием, — пояснил дипломат в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что в США заметили российские испытания гиперзвуковой ракеты, поскольку «внимательно следят» за тем, что происходит в России.

Для них важен любой шаг Вооружённых сил РФ, — подчеркнул Антонов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин отметил успешное испытание гиперзвуковой ракеты «Циркон» на встрече с начальником Генштаба Вооружённых сил Валерием Герасимовым. По словам российского лидера, работа над ракетой «Циркон» и успешные её испытания — это большое событие не только в жизни вооружённых сил, но и всей страны.