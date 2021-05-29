Российский корабль помешал испытаниям системы ПРО США

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Американские военные были вынуждены прервать испытания системы противоракетной обороны после появления российского разведывательного корабля в районе острова Кауаи (Гавайский архипелаг). Об этом сообщает портал Military.com.

Судно «Карелия» ВМФ России, специализирующееся на сборе информации о потенциальных противниках, приблизилось на 13 морских миль к Кауаи, оставаясь при этом в международных водах. Американцы в этот момент собирались запустить корабельные ракеты SM-6 в рамках испытаний системы ПРО. Пуск пришлось отложить до тех пор, пока российский корабль не ушёл на безопасное расстояние. Когда боеприпасы всё же были запущены, они не смогли поразить свою цель — баллистическую ракету средней дальности. Пентагон начал расследование причин, из-за которых испытания прошли не по плану.

Россия испытывает гиперзвуковое оружие и поэтому хочет разобраться в возможностях американских ракетных систем, что позволит повысить способность её оружия проходить через оборону США, — прокомментировал инцидент отставной капитан ВМС Соединённых Штатов Карл Шустер.

Ранее стало известно, что власти США собираются усовершенствовать программное обеспечение противоракетной обороны (ПРО) из-за появления у Москвы гиперзвукового оружия. Речь идёт о Системе командования и контроля, боевого управления и связи (C2BMC) — важнейшем элементе ПРО. Целью модернизации может стать усиление защиты от баллистических ракет.