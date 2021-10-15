Российский контр-адмирал оценил инцидент с эсминцем в Японском море

Попытку эсминца Chafee ВМС США пересечь российскую границу можно расценить только как провокацию, считает контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров. В беседе с «Газетой.ру» он подчеркнул, что Россия охраняла свои воды в Японском море на законных основаниях, но такие инциденты со стороны американцев стали уже тенденцией.

Это только провокация и никак по-другому. Провокационное противостояние, — подчеркнул Хмыров.

По его словам, выпады американских военных в море — это характеристика особенностей сегодняшней дипломатии, потому что в мирное время именно флот демонстрирует силу флага в ответственных зонах.

Действия Chafee он оценил, как опасное маневрирование, потому что эсминец сменил курс только тогда, когда «Адмирал Трибуц» был в 60 метрах от корабля американцев.

Минобороны России ранее сообщило, что эсминец Chаfee ВМС США приблизился к российской границе. Инцидент произошёл 15 октября между 17:00 и 17:50 (10:00 мск) в акватории Японского моря.