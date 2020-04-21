Российский боевой робот «Маркер» появится в 2021 году

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Разработка и испытания боевой роботизированной платформы «Маркер» завершатся в 2021 году, заявил глава научно-технического совета Фонда перспективных исследований Виталий Давыдов.

В качестве полезной нагрузки <…> могут выступать в различной комплектации стрелковое оружие, гранатомет, в том числе автоматический, кассеты запуска беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов, - уточнил Давыдов в комментарии РИА Новости.

По словам учёного, создание робо-платформы идёт по графику, но в ФПИ не знают дату принятия «Маркера» на вооружение – всё зависит от госзаказчиков.

Как писал NEWS.ru, прототип «Маркера» презентовали в октябре 2019 года на Магнитогорском испытательном полигоне робототехнических систем и комплексов. Платформу хотят сделать базовой для создания роботизированных группировок, которые могут появиться после 2020 года.