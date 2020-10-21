Российские военные запатентовали способ маскировки от спутников-шпионов

https://static.news.ru/photo/b1a378f8-1401-11eb-84e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Способ маскировки движущихся наземных объектов от иностранных спутников-шпионов запатентовала Военная академия связи имени С. М. Будённого в Москве. Информация имеется в базе данных Роспатента.

Изобретение позволяет маскировать передвигающиеся объекты от космических систем радиолокационного наблюдения. Так, на днях телеканал CNN со ссылкой на спутниковые снимки заявил, что Россия готовится возобновить испытания ракеты неограниченной дальности с энергоустановкой «Буревестник» на Новой Земле.

Новшество предполагает, что на пути следования техники, за которой, к примеру, может вестись наблюдение, будут распылять облака специального аэрозоля, которые воспрепятствуют зондирующему сигналу, пишет РИА Новости.

В патенте не указано, какие именно движущиеся объекты можно будет скрывать от спутников-шпионов. Но известно, что Россия обладает подвижными грунтовыми комплексами с межконтинентальными баллистическими ракетами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что несколько российских предприятий совместно работают над радиопоглощающим покрытием для космических аппаратов, что сделает российские спутники на орбите Земли менее заметными для радиолокаторов.