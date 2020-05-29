Российские Су-27 и Су-30 подняли на перехват бомбардировщиков США

https://static.news.ru/photo/a0519526-a1b5-11ea-b313-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два стратегических бомбардировщика США были замечены в акватории Чёрного моря. Истребители Су-27 и Су-30 были подняты на их перехват, сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что американские бомбардировщики удалились от границ России после приближения Су-27 и Су-30, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, два российских истребителя перехватили 26 мая американский самолёт-разведчик Poseidon P-8A, сообщила пресс-служба шестого флота ВМС США. Перехват проходил над Средиземным морем и длился 64 минуты. Американская сторона утверждает, что манёвр был проведён «небезопасно и непрофессионально». По информации ВМС США, российские истребители одновременно приблизились к американскому самолёту с двух сторон и лишили Poseidon «возможности безопасно маневрировать».