Российские корабли вышли на учения в Японское море

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Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел для проведения учений в акваторию Японского моря. Это фрегат «Маршал Шапошников» и корвет «Герой Российской федерации Алдар Цыденжапов», сообщает пресс-служба ТОФ.

В одном из морских полигонов боевой подготовки экипаж фрегата «Маршал Шапошников» проведёт учение по поиску и обнаружению подводной лодки условного противника, а также отработает комплекс подготовительных и зачётных упражнений с выполнением алгоритма действий при проведении ракетной стрельбы, — сказано в сообщении.

Имитировать корабль противника будет условная цель. Экипаж корвета отработает действия по противовоздушной обороне одиночным кораблём в море. Фрегат после завершения проверки обновлённых систем и оборудования войдёт в состав сил постоянной готовности флота.

Весной этого года «Маршал Шапошников» прошёл глубокую модернизацию и успешно выполнил испытательные стрельбы крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» по береговой и морской целям из акватории залива Петра Великого.

Ранее сообщалось, что в ближайшие годы на вооружение Тихоокеанского флота ВМФ России (ТОФ) поступят четыре новые атомные подводные лодки проекта 955 «Борей-А» и проекта 885M «Ясень-М». Строительство АПЛ почти завершено.