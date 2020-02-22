https://static.news.ru/photo/8b2f5eac-558a-11ea-aa7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сербию доставлена первая партия российских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1».

Об этом сообщил сербский министр обороны Александар Вулин. По его словам, комплексы прибыли на аэродром в Батайнице.

Сегодня на аэродром в Батайнице прибыла первая часть системы «Панцирь-С1», — передаёт ТАСС слова министра.

В январе стало известно, что Россия и Сербия заключили контракт на поставку батареи комплексов ПВО «Панцирь-С1», состоящей из шести единиц техники.

Ранее NEWS.ru писал о том, что у Российской Федерации есть уже 15 запросов на поставку зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1». Об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.