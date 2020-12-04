Российская армия проведёт 4800 манёвров в ближайшем году

https://static.news.ru/photo/9b87aaca-3617-11eb-bbfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская армия сохранит интенсивные темпы боевой учёбы в ближайший год, Минобороны запланировало свыше 4,8 тысячи манёвров, рассказал глава ведомства Сергей Шойгу во время селекторного совещания 4 декабря.

Он отметил, что основное внимание сосредоточат на подготовке органов управления, совершенствовании способов огневого поражения и взаимодействия разных видов войск, повышении тактической манёвренности и мобильности подразделений, учитывая опыт локальных войн и вооружённых конфликтов, пишет ТАСС. Министр добавил, что во время подготовки к новому учебному году, стартовавшему 1 декабря, ведомство провело около 1,2 тысячи сборов и 1,7 тысячи инструкторско-методических занятий.

Подготовлено 2,5 тысячи объектов учебно-материальной базы. Обслужено около 30 тысяч единиц полигонного оборудования. Вооружение, военная и специальная техника переведены на зимний режим эксплуатации, созданы необходимые материально- технические запасы, — заявил Шойгу.

Накануне он сообщил о начале массовой вакцинации от COVID-19 в российской армии. Препарат получат свыше 400 тысяч военных.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минобороны впервые показало, как будет использовать новую машину поддержки танков БМПТ «Терминатор».

После двух десятков лет разработки, споров о месте и роли такой техники в войсках она, наконец, оказалась в боевых порядках 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознамённой дивизии Центрального военного округа. По мнению экспертов, это событие можно назвать знаковым, так как открывает новую страницу в развитии бронетанковых вооружений нашей армии.