Рахманов: ОСК готова взяться за строительство нового авианосца

https://static.news.ru/photo/8f334830-ba00-11ea-80fa-fa163e074e61_660.jpg Алексей Рахманов Фото: aoosk.ru

Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) готова приступить к строительству нового авианосца для ВМФ РФ. Технические возможности и опыт для этого есть, заявил глава ОСК Алексей Рахманов.

Опыт ремонта «Кузнецова» и, по сути, воссоздания-«новостроя» авианосца «Викрамадитья» для Индийских ВМС говорит о том, что такой опыт у нас, по крайней мере, на одном предприятии под названием «Севмаш», - цитирует его «Интерфакс».

Рахманов добавил, что решение о строительстве авианосца должно приниматься командованием ВМФ. ОСК в инициативном порядке некоторое время назад начала работу над концептами такого корабля, а также ряда других инновационных судов. По словам военных, закладка нового авианосца предусмотрена во втором периоде госпрограммы вооружения на 2018-2027 годы.

Сейчас Россия располагает только одним авианосцем – «Адмирал Кузнецов». В конце 2019 году на нём произошёл пожар, в результате которого погибли два человека и ещё 14 пострадали. Ущерб составил полмиллиарда рублей. В настоящее время корабль находится на ремонте и предположительно вернётся в строй в 2022 году.

Как ранее писал NEWS.ru, ОСК расторгла контракт на строительство сухого дока для авианосца. По словам Рахманова, ведутся поиски нового подрядчика.