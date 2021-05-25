Путин заявил об успешных испытаниях зенитно-ракетного комплекса С-500

https://static.news.ru/photo/613c16c6-bd58-11eb-af87-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что испытания зенитно-ракетного комплекса С-500 успешно завершаются. Глава государства отметил, что новые ЗРК скоро начнут поставлять в войска, передаёт ТАСС.

В Воздушно-космических силах более 70% зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400. На очереди поставка в войска комплекса С-500, испытания которого уже успешно завершаются, — цитирует президента агентство.

В ходе совещания с представителями Минобороны и руководством предприятий ОПК в Сочи Путин подчеркнул, что потенциал ядерной триады России серьёзно укрепился. По словам президента, пандемия коронавируса не помешала выполнить все намеченные на 2020 год мероприятия в армии и флоте. Глава государства добавил, что существующие в мире риски требуют постоянной и высокой боеготовности Вооружённых сил РФ.

ЗРК С-500 «Прометей» должен стать первым поколением систем противокосмической обороны. Комплекс предназначен для борьбы с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности, а при необходимости и межконтинентальных баллистических ракет. Также С-500 способен уничтожать гиперзвуковые крылатые ракеты, самолёты, дроны, низкоорбитальные спутники и космические средства поражения, запускаемые с орбитальных платформ. Главный исполнительный директор Ростеха Сергей Чемезов в 2020 году заявлял, что Россия не будет продавать эти ЗРК ни за какие деньги, так как они разрабатываются в первую очередь для армии РФ.

Ранее стало известно, что Турция продолжает переговоры с Россией о закупке второго полка ЗРК С-400.