Путин: «Алмаз-Антей» производит самые надёжные системы ПВО в мире

Концерн «Алмаз-Антей» производит самые надёжные и востребованные системы противовоздушной обороны в мире, заявил президент России Владимир Путин на встрече с генеральным конструктором предприятия Павлом Созиновым. Глава государства добавил, что продукция концерна не нуждается в рекламе, говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Алмаз-Антей» не нуждается в дополнительной рекламе. В мире хорошо известна продукция компании. Это самое надёжное в мире и самое, наверное, востребованное на мировом рынке вооружение — системы ПВО, — сказал Путин.

Президент также обсудил с Созиновым вопросы, касающиеся развития предприятия и производства гражданской продукции. В данное время в состав концерна входят 136 предприятий в 22 регионах страны. На них работают около 140 тысяч человек, при этом 30% из них заняты производством гражданской продукции.

Ранее вице-премьер России Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс, сообщил, что первая зенитная ракетная система С-500 «Прометей» (разработка концерна «Алмаз-Антей») начала поступать на вооружение российских войск после завершения успешных испытаний.

«Прометей», по словам Борисова, не имеет аналогов в мире. Он может поражать любую воздушную цель, будь то авиация, тактическое или стратегическое ракетное вооружение противника. Отмечается, что «Прометей» в состоянии сбивать любой тип перспективного ракетного или авиационного вооружения, который находится в разработке у западных партнёров.