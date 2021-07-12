Проект нового российского самолёта-невидимки вызвал недоумение в США

Новый проект российского бомбардировщика-невидимки вызвал недоумение у американских военных. Об этом пишет «ПолитРоссия», ссылаясь на материал вьетнамского издания Soha. Как утверждают авторы статьи, создаваемый с нуля самолёт может составить конкуренцию самым современным разработкам США.

Суперсовременный самолёт-невидимка российской армии оставил США в недоумении, — сообщили вьетнамские журналисты.

Разработка бомбардировщика под кодовым названием ПАК ДА ведётся в условиях строжайшей секретности, его точные характеристиках не указываются. Известно, что он будет предназначен для преодоления систем ПВО противника и нанесения по нему мощных ракетных ударов.

По словам вьетнамских экспертов, бомбардировщик проектируется по принципу «летающего крыла», как в американских бомбардировщиках-невидимках B-2. У него будет два силовых агрегата, а дальность полёта составит порядка 12 тысяч км.

Планируется, что в составе ВКС РФ ПАК ДА заменит бомбардировщики Ту-95, а также возьмёт на себя некоторые функции стратегических бомбардировщиков Ту-160 «Белый лебедь». Первый полёт новой машины может пройти уже в 2025 году, а серийный выпуск может начаться в 2027 году.

Ранее журналисты Daily Express заявили, что российская армия во время совместных с Белоруссией учений «Запад-2021» продемонстрировала два «козыря», которые вызвали страх в НАТО. По данным британского издания, речь идёт о боевом беспилотном робототехническом комплексе «Уран-9» и зенитном ракетном комплексе С-500 «Прометей».